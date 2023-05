Werner Stalder aus Nütterden Abschiedsbesuch beim Papst in Rom – „Beten Sie bitte auch für mich“

Auch ein kräftiger Regen konnte der Begeisterung der Pilger aus der ganzen Welt, die zur Generalaudienz mit Papst Franziskus auf den Petersplatz gekommen waren, keinen Abbruch tun. Unter den zahlreichen Pilgern hatten der langjährige RP-Mitarbeiter Werner Stalder aus Nütterden und Paul Josef Heister aus Donsbrüggen das Glück, in der Nähe von Papst Franziskus in der ersten Reihe, der sogenannten Prima Fila, Plätze zu bekommen. Beide engagieren sich für das arme Bistum Anatuya in Argentinien.