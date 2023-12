„Radio war mein Leben“ Emotionaler Antenne-Abschied – so geht es für Tommi Bollmann weiter

Seine unverwechselbare Stimme gehörte für viele Radiohörer im Kreis Kleve zum Frühstück wie frische Brötchen und duftender Kaffee: „Mr. Morning“ Tommi Bollmann verlässt nach 21 Jahren als Chefredakteur den lokalen Radiosender Antenne Niederrhein. Schon bei der Geburtsstunde am 29. August 1992 gehörte er als Pionier zum Team an der Stechbahn in Kleve. Zehn Jahre später übernahm er das Ruder als Chef der Truppe, behielt aber das Mikro als immer gut gelaunter „Mr. Morning“ ab 6 Uhr in der Hand: „Ich möchte die Menschen mit guter Laune wecken, mit ihnen aufstehen“, war seine Devise.