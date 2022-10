Posten neu besetzt : Abschied beim Deichverband Kleve-Landesgrenze

Kleverland Nach mehr als 20 Jahren Teamarbeit gehen der Verbandsdeichgraf Julius Meisters, der Rendant Karsten Gruber und der Heimrat Hans Walter Nebelung in den „endgültigen Ruhestand“.

Julius Meisters war 20 Jahre Verbandsdeichgraf mit Herzblut. Während seiner Amtszeit gab es zwar mehr als zehn mittlere Hochwasser mit Wasserständen von 15 Metern über NN, aber glücklicherweise keine Hochwasser über 18 Metern wie in den Jahren 1993 und 1995. Seit 2010 trieb Julius Meisters die Maßnahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie voran, die die ökologische Aufwertung der Gewässer im Verbandsgebiet zum Ziel hat. Zur Verbesserung der praktischen Arbeit vor Ort konnte unter seiner Regie 2013 ein neues Verwaltungs- und Schirrhofgebäude in Betrieb genommen werden, womit alle Voraussetzungen für eine effiziente und professionelle Arbeit des Deichverbandes gelegt wurden.

Auf eine 35-jährige Amtszeit als Rendant schaut Karsten Gruber zurück. Ob Deichneubau oder die Sanierung des Pumpwerks in Nijmegen - in allen Angelegenheiten hatte er die Finanzen stets im Blick und die Zahlen im Kopf. Darlehen konnten vollständig getilgt und dadurch die Beiträge gesenkt werden.

Als Heimrat stand Hans Walter Nebelung dem Deichverband von 2009 bis 2022 mit seinem Fachwissen zur Seite. Als Diplomingenieur in der Funktion der Oberbauleitung war er maßgeblich mit dem Deichneubau in den 90er-Jahren befasst. Sein reichhaltiger Erfahrungsschatz in Sachen Deich und Deichunterhaltungsmaßnahmen wurde gerne in Anspruch genommen. Bei den jährlichen Deichbegängen mit der Bezirksregierung weiß Herr Nebelung noch heute auf jede Frage eine Antwort, schließlich kennt er den Deich von innen und außen.