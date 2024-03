Diskussion um Nationalpark Unternehmen veröffentlicht Pläne für elf Windkraftanlagen im Reichswald

Über das weitere Vorgehen des Projekts „Nationalpark im Reichswald“ wird am Donnerstag (21. März 2024) im Kreisausschuss beraten. Dann soll es eine Empfehlung an den Kreistag geben, ob sich der Kreis Kleve am Bewerbungsverfahren beteiligen soll. Am Donnerstagvormittag hat sich auch das Unternehmen Abo Wind in einem Schreiben zu Wort gemeldet. Die Firma plant demnach, einen riesigen Windpark im Reichswald zu errichten. Elf Windkraftanlagen sollen hier gebaut werden. Wird der Reichswald am Ende des Bewerbungsverfahrens in einen besonders schützenswerten Nationalpark umgewandelt, ist der Bau von Windkraftanlagen kein Thema mehr. Diese dürfen dann nicht errichtet werden.