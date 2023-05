Abitur vor 60 Jahren Als Latein noch Pflicht war

Der Tag begann in einer Mensa. Alle waren sie schon einmal an einem derartigen Ort, nur noch nie in Kleve. Eine Gruppe von Männern gesetzteren Alters besichtigte die Hochschule Rhein-Waal. Alles sei wunderbar hell, so einer der Teilnehmer. „Es ist alles viel internationaler, Englisch wird hier gesprochen“, sagte Helmut Siebers (79) beeindruckt. Die Gruppe schaute sich an, wie Gebäude aussehen, in denen heute studiert wird. Sie alle kennen Hochschulbauten. Doch liegen ihre Tage an der Uni Jahrzehnte zurück.