Abi-Chaos an Klever Schulen „Die Aufgaben liegen jetzt bis Freitag im Tresor“

Spät kam die Absage: Erst um 20.30 Uhr war klar, dass es nichts gibt mit der Abiturprüfung in den Naturwissenschaften – jedenfalls nicht am Mittwoch. Die Klausuren müssen jetzt am Freitag geschrieben werden, weil die Aufgaben nicht vom Server runtergeladen werden konnten. Jedenfalls nicht für alle: „Wir haben Stunden vor dem Rechner gesessen und versucht, dass es endlich klappt – die Lehrer waren blockiert“, sagt Rose Wecker, Leiterin der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve. Da die Lehrer einen guten Draht zum Nachbargymnasium in der Oberstadt hatten, wussten sie, dass oben in der Stadt die Aufgaben angekommen waren. So, wie auch beim Konrad-Adenauer-Gymnasium. In der Jopseph-Beuys-Gesamtschule klappte es auch nicht. „Wir hingen nach 12 Uhr fest – so wie die meisten Schulen“, sagt Schulleiter Christoph Riedl. Keine Aufgaben, keine Klausuren. „Wir haben die Aufgaben, sie liegen jetzt bis Freitag im Tresor“, sagt Bernd Westerhoff, Direktor des Konrad-Adenauer-Gymnasiums.