Achtung, Autofahrer Amtliche Warnung vor Frost ab Montagabend im Kreis Kleve

Für die Nacht zu Dienstag gibt es eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Frost in der Region. Es wird zwar nicht ganz so kalt wie in Höhenlagen. Trotzdem können die Temperaturen auch in die Minusgrade absinken. Und auch tagsüber bleibt es kühl: Der niederrheinische Wetterexperte Hubert Reyers warnt für die Nacht ebenfalls vor Bodenfrost in Kleve und sagt für Dienstag Temperaturen zwischen 0 Grad am Morgen und 10 Grad am Nachmittag voraus. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen. Eigentlich zu kalt für den April. Aber es gibt ja nicht ohne Grund das Sprichwort: „Der April macht was er will.“