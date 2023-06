Rauchsäule weit zu sehen Fahrzeug steht auf der A57 in Goch lichterloh in Flammen

Goch/Kleve · Auf der A57 in Goch stand am Freitagmittag ein Auto lichterloh in Flammen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.

02.06.2023, 15:14 Uhr

8 Bilder Auto brennt auf der A57 in Goch komplett aus 8 Bilder Foto: Guido Schulmann

Zu einem Fahrzeugbrand auf der A57 musste die Gocher Feuerwehr am Freitagmittag ausrücken. Ein Auto stand auf der Ausfahrt Kleve lichterloh in Flammen. Zeugenaussagen zufolge konnten die Fahrzeuginsassen das Auto auf dem Streifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde demnach niemand. Schnell staute sich der Verkehr auf der Autobahn, die A57 musste in Fahrtrichtung Niederlande voll gesperrt werden. Die Einsatzkräfte bahnten sich einen Weg durch die Rettungsgasse, wie auf Bildern zu sehen ist. Schon bevor die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten fertig werden konnten, stand schnell fest, dass das Auto nicht mehr zu retten war. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

(lukra)