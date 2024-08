Fahndungserfolg auf der A57 Führerschein im Portemonnaie der Beifahrerin überführt gesuchten Betrüger

Der Zugriff erfolgte am frühen Sonntagmorgen: Gegen 1.40 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der A 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 44-jährigen Bosnier. Der Mann fuhr einen in Bonn zugelassenen VW Multivan. Zur Kontrolle händigte er den Beamten einen serbischen Reisepass und einen serbischen Führerschein aus. Ein Abgleich mit diesen Personaldaten verlief zunächst negativ. Bei genauerer Betrachtung konnten die Beamten bei beiden Dokumenten aber Unregelmäßigkeiten feststellen.