Deutscher auf „Heimreise“ Zugriff auf der A57 – Drogen für 230.000 Euro im Kofferraum

Die Grenzkontrollen im Kreis Kleve anlässlich der Fußball-EM gehen weiter. Die Bundespolizei hat nun einen weiteren Fahndungserfolg vermeldet. Am Sonntagmittag kontrollierten Beamte einen 21-jährigen Deutschen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 57 in Goch. Der Mann gab an, dass er sich für eine Woche in Den Haag aufgehalten habe und auf der Heimreise zum Wohnort sei.