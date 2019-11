Pogromnacht : Gedenken an die Pogromnacht

Gedenken an die Pogromnacht

Auf dem Synagogenplatz in Kleve trafen sich Bürger zum Gedenken an die Pogromnacht vor 81 Jahren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Hunderte von Klever Bürgern gedachten der Pogromnacht vor 81 Jahren.

(RP) Hunderte von Klever Bürgern kamen auf dem Synagogenplatz in Kleve zusammen, um der Progromnacht des 9. November 1938 zu gedenken. Auch in der heutigen Kreisstadt Kleve begann in dieser Nacht vor 81 Jahren mit der Verfolgung und Ermordung der Juden das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Eingeladen hatten zu der Gedenkfeier die Stadt Kleve und der Verein „BethHaMifgash – Haus der Begegnung“. Die Begrüßungsansprache hielt die Klever Bürgermeisterin Sonja Northing. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von den Kirchenchören St. Mariä Himmelfahrt und St. Willibrord Kleve unter Leitung von Kantor Michael Behrendt, die Synogalmusik von Louis Lewandowski aus „18 Liturgische Psalmen“ darboten.