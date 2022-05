Förderung für die Dörfer : 919.000 Euro aus Landesprogramm für den Kreis Kleve

Kreis Kleve Die CDU-Landtagsabgeordneten Günther Bergmann und Margret Voßeler-Deppe freuen sich über weitere Fördergelder aus Düsseldorf. Im Rahmen der Dorferneuerung 2022 erhält der Kreis Kleve insgesamt 919.000 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf: Bedburg-Hau erhält 250.000 Euro für die energetische Sachsanierung zum Erhalt der Mehrzweckhalle als Dorfgemeinschaftseinrichtung in Till-Moyland. Goch erhält 250.000 Euro zur Umgestaltung eines ehemaligen Schulhofs zum Begegnungsort und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Hülm. Kleve erhält 84.000 Euro für die energetische und lärmschutztechnische Sanierung zur Verbesserung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung (Vereins- und Schützenhaus) in Kellen. Kranenburg erhält 241.000 Euro für die barrierefreie Erweiterung und Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Wyler. Rees erhält 19.000 Euro für die Neugestaltung eines zentralen Dorfplatzes zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Millingen. Straelen erhält 74.000 Euro zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Attraktivitätssteigerung des Wohnumfeldes in Herongen.