Tolles Erlebnis für 90-jährige Dame Ein ganz besonderes Rendezvous zum Geburtstag

Währenddessen vermittelte die Tierpflegerin Kenntnisse über die Tiere. „Die Haltung in den Zoos“, sagte die 22-jährige, „dient neben der Erhaltung bedrohter Arten der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Tiere.“ Auch Anna und Tobi befänden sich auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten, was hauptsächlich der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums, dem Regenwald, zuzuschreiben sei. Ihre Ernährung besteht aus Insekten, kleinen Eidechsen aber auch Gemüse und Obst. „Der wichtigste Bestandteil ist allerdings, wie in ihrem natürlichen Lebensraum, Gummi Arabicum. Das sind getrocknete Baumsäfte, die eingeweicht und den Tieren ganztägig zur Verfügung gestellt werden“. In der Obhut der Tiergärten würden die Äffchen etwas 14 Jahre alt. In freier Wildbahn seien es maximal zehn Jahre. Nach etwa 30 Minuten hieß es, Abschied nehmen. „Das war ein tolles Erlebnis“, bedankte sich die 90-jährige und verdrückte dabei das eine oder andere Tränchen.