Bedburg-Hau: 87-Jährige bei E-Bike-Unfall schwer verletzt

Bedburg-Hau

Bei einem Unfall auf der Schmelenheide in Bedburg-Hau ist am Montag eine 87-Jährige schwer verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau aus Bedburg-Hau mit einem E-Bike auf dem Radweg an der Schmelenheide in Richtung Bahnübergang. In Höhe Alte Landstraße wollte sie die Fahrbahn überqueren, wurde dabei aber von einem Hyundai Tucson erfasst, der auf der Schmelenheide in der gleichen Richtung unterwegs war. Die 87-Jährige prallte gegen die rechte Seite des Hyundais und stürzte zu Boden. Sie verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.