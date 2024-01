Tötungsdelikt in LVR-Klinik Bedburg-Hau? 84-jährige Seniorin von Mitpatientin mit Kissen erstickt

In der Klinik des Landschaftsverbands Rheinland in Bedburg-Hau ist am Montag (22. Januar 2024) eine Patientin tot aufgefunden worden. Nach der Obduktion am Donnerstag geht die Polizei davon aus, dass sie mit einem Kopfkissen erstickt wurde. Eine Verdächtige wurde festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.