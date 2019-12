Kleve : Klever Kinder reisen auf dem Fluss des Lebens

Trommeln gehörte zum bunten Nachmittagsprogramm der Einweihungsfeier. Foto: Ludger Ranft. Foto: Ranft

Kleve Die seit August in Betrieb genommene Inklusive Kindertagesstätte und das NRW-Familienzentrum Lebensfluss eingeweiht.

(RP) Der Fluss des Lebens beginnt an der Ackerstraße. Mehr als 80 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung reisen mit ihm durch ein starkes Stück Kindheit. Der Lebensfluss, die Inklusive Kindertagesstätte und das Familienzentrum NRW an der Ackerstraße in Kleve, hat seit August in einer neuen Einrichtung seinen Betrieb aufgenommen – kürzlich wurde die moderne Kita offiziell eingeweiht. „Hier war früher unser Sankt Johannes Kindergarten“, sagte Probst Johannes Mecking, der gemeinsam mit Pfarrer Martin Schell die Einsegnung vornahm, im Rahmen seiner Ansprache, „schön, dass die Einrichtung eine Fortsetzung erfahren darf.“

Vielen Klevern bekannt als „Kindergarten an der Ackerstraße“, wurde das Ursprungsgebäude 1936 erbaut. Dieser unter Denkmalschutz stehende Teil ist erhalten worden – saniert und im Hinblick auf heutige Anforderungen an eine Kindertagesstätte – umgebaut. Architekt Bruno Braun aus Düsseldorf zeigte sich verantwortlich für die gelungene Verbindung des Alt- und eines hellen, sehr geräumigen Neubaus, welcher direkt an das lange bestehende Gebäude angrenzt. Klar und ohne Schnörkel, mit viel Licht und Platz, präsentiert sich die viergruppige Einrichtung in Trägerschaft der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen Kleve, als hochmoderne Inklusive Kindertagesstätte.

„Die Wirkung von Räumen auf die Seele steht außer Zweifel“, beschrieb Bruno Braun, „und so hängt auch das Wohlfühlen der Kinder von vielen Faktoren ab.“ Nach 19-monatiger Bauzeit ergänzen sich Alt- und Neubau hervorragend – die Wellen des Lebensflusses begleiten die Kinder optisch durch ihre Einrichtung, Material und Ausstattung der Gruppen sind fachkompetent und vielfältig ausgewählt. „Nach einigen anstrengenden Monaten des Baus und Umzugs sind wir jetzt angekommen – und fühlen uns hier sehr wohl“, unterstrich Einrichtungsleiterin Lioba Rosenberg. Im Sinne der Lebenshilfe stehen in der Kita Lebensfluss insbesondere die Begleitung von Familien, Integration und Inklusion im Fokus. Neben vier Gruppenräumen stehen den Kindern ein geräumiger Flur sowie ein multifunktionaler Mehrzweckraum und ein großzügiges Außengelände zum Toben, Spielen und zur Förderung eigener Fähigkeiten zur Verfügung.