Von Auto erfasst 80-jährige Fußgängerin bei Unfall in Kleve schwer verletzt

Ein 28-jähriger Mann aus Kleve fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse von der Sackstraße nach links auf die Albersallee in Richtung Materborner Allee, als er die 80-jährige Frau aus Kleve erfasste, die gerade dabei war, die Albersallee in Richtung Im Hag zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die 80-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.