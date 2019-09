Kleve : Themenführung zum britischen Ehrenfriedhof

kleve Am Samstag findet eine Führung über den Ehrenfriedhof im Reichswald statt.

(RP) Am Samstag, 14. September, findet eine Führung der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH über den Britischen Ehrenfriedhof im Reichswald statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Friedhof an der Grunewaldstraße.