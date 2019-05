Kranenburg : Zwei Schwerverletzte: Fahrer wurde am Steuer bewußtlos

Zwei Schwerverletzte: Fahrer wurde am Steuer bewußtlos

Kranenburg Unfall in Kranenburg: Ehepaar schwer verletzt. 75-Jähriger Fahrer war am Steuer bewußtlos geworden.

(RP) Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall in Kranenburg: Am Samstag gegen 14.35 Uhr befuhr ein 75-Jähriger Kranenburger mit seinem schwarzen Nissan die Römerstraße aus Kleve kommend. Mit ihm im Fahrzeug saß seine 67-jährige Ehefrau. Der Fahrer wurde am Steuer bewußtlos und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das mit einem Straßenbaum kollidierte. Nach dem Aufprall kippte das Auto um und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Das Ehepaar wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Kleve eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Unter Leitung des Vize-Wehrleiters von Kranenburg, Andreas Thelosen, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kranenburg, Frasselt-Schottheide und Nütterden im Einsatz.