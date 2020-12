Grausamer Vorfall in Bedburg-Hau : 71-Jähriger stirbt in brennendem Auto

Feuerwehrleute stehen in der Nähe des ausgebrannten Autos. Foto: Guido Schulmann

Bedburg-Hau Am späten Sonntagabend ist in Bedburg-Hau ein Mann in seinem Auto verbrannt. Feuerwehr und Rettungskräfte konnten dem 71-Jährigen nicht mehr helfen. Eine Obduktion soll nun Klarheit in den Fall bringen.

In Bedburg-Hau im Kreis Kleve ist ein 71 Jahre alter Mann in seinem Auto verbrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, brannte der Wagen, der in einer Hauseinfahrt stand, komplett aus. Feuerwehr und Notarzt konnten den Mann nicht mehr retten. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Obduktion soll gegen Mittag weitere Erkenntnisse liefern.

(chal)