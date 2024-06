650-jähriges Bestehen So feierte Griethausen die große Geburtstagsparty

Das Zentrum ihres Dorfes Griethausen hatten die Bewohner am Samstag in einen Festplatz verwandelt. Der Anlass: Vor 650 Jahren wurden Griethausen die Stadtrechte verliehen. Über die Oberstraße bis zur Kirche erstreckten sich die Feierlichkeiten. Musiker begleiteten sie, ebenso die Vereine aus dem Dorf. Das Jugendheim bot Kinderschminken an, die Freiwillige Feuerwehr hatte kleine Löschübungen für die jungen Besucher vorbereitet und der Angelverein sorgte für frischen Fisch. Kurz gesagt: Das komplette Dorf war auf den Beinen.