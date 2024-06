Dorf feiert 650-Jähriges Warum die Bewohner Griethausens „Wölfkes“ heißen

Im Zentrum der Jubiläumsfeier stand natürlich die Geschichte des Altrheindorfes: Ein Zelt in der Mitte der Oberstraße bot Gästen die Möglichkeit, Fotos aus der Vergangenheit – von den 1920ern bis zu den 1990ern – zu betrachten. Auf Karten konnten die Einwohner schreiben, was sie an Griethausen lieben und welche Erinnerungen sie an ihre Heimat haben. Die Geschichte des Dorfes ist in vielen Details auch heute noch zu finden, beispielsweise in Straßennamen, Häusern und Redewendungen.