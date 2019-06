Bedburg-Hau : Sturmböen und Gewitter: 23 Einsätze für die Feuerwehr

Heftiges Gewitter am Dienstagabend: 65 Wehrleute ab 22.42 Uhr bei 23 Einsätzen vor Ort.

(RP) Kurz und heftig zog am Dienstagabend die angekündigte Gewitterfront mit Sturmböen über Bedburg-Hau hinweg. Der erste dokumentierte Einsatz der Feuerwehr Bedburg-Hau begann um 22.42 Uhr, bereits gegen 0.30 Uhr konnte der letzte Einsatz abgearbeitet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken. Insbesondere die kurzen, aber heftigen Sturmböen sorgten für insgesamt 23 Feuerwehreinsätze in Bedburg-Hau. Gleich zu Beginn löste eine Brandmeldeanlage in einem Haus auf dem Gelände der Rheinischen Klinken aus. Hierbei handelte es sich aber um einen Fehlalarm.