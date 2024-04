Licht-Spektakel im Tiergarten 60.000 Besucher in Kleve – China Lights übertreffen alle Erwartungen

Vom 10. Februar bis zum 30. März feierten die China Lights Kleve ihre Premiere in der Schwanenstadt- und strahlten weit über die Grenzen der Region hinaus. „Mit über 60.000 Gästen wurden jegliche Erwartungen an Besucherzahlen übertroffen“, so Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Wir freuen uns sehr, dass sich unsere China Lights schnell zu einem wahren Publikumsliebling entwickelt und so den Tiergartenbesuch im Winter einzigartig gemacht haben. Gerne denke ich an die vielen strahlenden Gesichter und leuchtenden Augen unserer Gäste zurück, die eine solch fantasievolle und erlebnisreiche Ausstellung nicht in der Schwanenstadt erwartet hätten und mehr als positiv überrascht von dem Gebotenen waren.“