Reitsport : 6. MERA Winter-Turnierserie startet am 16. Oktober

6. MERA Winter-Turnierserie startet am 16. Oktober

Goch-Pfalzdorf Innovative Ideen und allerbeste Bedingungen haben auf der Reitanlage von Holger Hetzel in Pfalzdorf höchste Priorität.

Sie steht in den Startlöchern, die 6. MERA Winter-Turnierserie, die von Oktober bis März 2020 vom rheinischen Landestrainer und Nationenpreisreiter Holger Hetzel in seinem Trainingszentrum an der Buschstraße 21 im Gocher Ortsteil Pfalzdorf über die Bühne gehen wird. Somit wird einmal im Monat auf dieser Reitanlage ein Springturnier ausgerichtete mit Springpferdeprüfungen Klasse A* bis M*, sowie Springprüfungen Klasse A** bis zur Klasse S*. Und das ganze bei allerbesten Bedingungen. Und auch bei der sechsten Auflage der Winter-Turnierserie wird diese von der MERA Tiernahrung GmbH aus Kevelaer stark unterstützt. „Nach unserem erfolgreichen Pilotturnier im Sommer, auf dem wir bereits einige Neuerungen durchgeführt haben, wollen wir diese Thematik auch während der Winter- Turnierserie vorantreiben und immer wieder Änderungen realisieren“, erklärt Holger Hetzel gegenüber unserer Redaktion.