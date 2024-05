Innung für Land- und Baumaschinentechnik 59 neue Land- und Baumaschinenmechatroniker für den Niederrhein

Willkommen sagte den 250 Gästen der Uedemer Bürgermeister Rainer Weber. Seit Jahren veranstaltet die Innung für Land- und Baumaschinentechnik ihre große Lossprechungsfeier in seiner Gemeinde. Für die neuen Gesellen hatte Weber gute Nachrichten: Der Arbeitsmarkt habe auf den Nachwuchs gewartet. Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen gratulierte allen Neugesellen zur bestandenen Prüfung und sagte: „Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik haben einen interessanten, anspruchsvollen und zukunftssicheren Beruf.“ Sie seien echte „Allrounder“, die verschiedene Arbeiten an Maschinen für die Landwirtschaft oder für den Gartenbau sicher beherrschen. In Nordrhein-Westfalen spiele die Land- und Ernährungswirtschaft eine bedeutende Rolle: Mit rund 440.000 Arbeitsplätzen sei die Branche ein starker Wirtschaftszweig. „Damit dies auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir auch eine fundierte Ausbildung und innovative Fachbetriebe mit guten Arbeitsplätzen – auch das sind wichtige Standortfaktoren für die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit unserer ländlichen Regionen“, erklärte die Ministerin.