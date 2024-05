Innung für Land- und Baumaschinentechnik Niederrhein 59 neue Land- und Baumaschinenmechatroniker

Den Titel des Siegers auf Kammerebene holte Nick Chaves Vital aus Oberhausen – und nicht nur das: Als einer der sechs besten Absolventen seines Ausbildungsjahrgangs in Nordrhein-Westfalen nahm er auch am Landeswettbewerb teil. Hier musste er innerhalb von acht Stunden sechs Aufgaben bearbeiten: So sollte er den Schaden an einer Motorsäge beurteilen, eine Hydraulikrohrleitung anfertigen und montieren, Wartungsarbeiten an einer Klimaanlage durchführen, eine Fehlercodemeldung im Display analysieren, eine hydraulische Leistungsmessung an einem Traktor durchführen und die Messung an einer Druckluftbremsanlage vornehmen. Am Ende holte Nick Chaves Vital den dritten Platz auf Landesebene – sehr zur Freude auch seines Ausbilders und Arbeitgebers, der Liebherr-Werk Ehringen GmbH in Oberhausen.