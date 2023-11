Fünf Verletzte 56-Jährige fährt auf dem Klever Ring in Stauende

Am Samstag (18. November 2023) gegen 12 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Kranenburg mit ihrem Fiat 500 den Klever Ring in Richtung Kalkarer Straße. Dabei bemerkte sie nicht, dass sich vor ihr mehrere Pkw verkehrsbedingt zurück stauten und fuhr auf den vor ihr haltenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in zwei weitere Fahrzeuge geschoben.