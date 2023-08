Kriminalität in der Grenzregion 56 Behälter mit Drogenabfall in Berg en Dal gefunden

Es waren Szenen wie aus einem Film: Ende vergangener Woche waren Spezialkräfte mit Gasmasken in den Wäldern von Berg en Dal unterwegs, um Gefäße mit Abfällen aus der Drogenproduktion in einen Transporter zu schaffen. Darunter waren 31 Fässer und 25 Kanister. Sie wurden auf dem Postweg in Berg en Dal und der Straße Derdebaan in Groesbeek in der Nähe der Grenze zu Kranenburg gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Standorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Kosten für die Entsorgung belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Schon 2022 waren Gefäße mit Abfallstoffen aus der Drogenproduktion in den Wäldern von Berg en Dal gefunden worden, sie waren damals aus einem fahrenden Bus geworfen worden.