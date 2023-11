Ehrenamt mit 5000 Euro belohnt Kranenburger Heimatpreis geht an drei Ferienlager

Im Rahmen der Verleihung des Kranenburger Heimatpreises betonte Bürgermeister Ferdi Böhmer die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements der Vereine im Gemeindegebiet. Durch einen Ratsbeschluss lag der Schwerpunkt in diesem Jahr im Bereich „Jugend und Bildung“. Wegen der besonderen Situation und zur Unterstützung von Jugendlichen beim „Neustart“ und Aufholen nach der Pandemie ging der Preis gleich an drei Ferienlager in der Gemeinde. Das Ferienlager der katholischen Pfarrjugend Kranenburg, der CJK Kranenburg sowie das Ferienlager Nütterden wurden prämiert. Die ausgelobte Summe von 5000 Euro wurde unter den drei Gewinnern geteilt. Bürgermeister Ferdi Böhmer nahm im Rahmen der Ratssitzung die Ehrungen vor. Er dankte den Preisträgern für ihr jahrelanges Engagement im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.