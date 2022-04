Ausstellung Porträts : Bildnisse und steinerne Köpfe in Kalkar

Kalkar Das Städtische Museum Kalkar und der Verein der Freund Kalkars zeigen etwa 50 Werke aus ihren Sammlungen zum Thema Porträt, vom Ölgemälde über Kupferstiche und Grafiken bis hin zu Fotografien, Büsten und Totenmasken.

In der Neuzeit ist das Selbstbildnis des Malers ein besonderes Thema. Dem Besucher der Ausstellung fällt ein großformatiges Selbstporträt von Markus Lüpertz ins Auge und fesselt mit intensiver Ausdruckskraft. „Das Selbstbildnis des Künstlers schafft große private Nähe“, so Rochell. Wie sieht sich der Maler im Spiegel? Die Schau gibt faszinierende Einblicke. Zur Porträtkunst gehört auch die Fotografie. Zu sehen sind Werke des 1998 in Kleve verstorbenen ehemaligen RP-Fotografen Fritz Getlinger. Wie fast alle Künstler, deren Arbeiten in Kalkar ausgestellt sind, war er eng mit den Künstlern der Region verbunden. Er porträtiert den Kalkarer Bildhauer Alfred Sabisch und den Maler und Graphiker Hermann Teuber, von denen wiederum eigene Werke gezeigt werden. Mit dabei ist auch der Gocher Zeichner Martin Lersch mit einem Porträt des in Kalkar geborenen Malers der Düsseldorfer Schule Gerhard Janssen. Lersch ist in der Ausstellung auch noch mit der Kopie eines Selbstporträts des rheinischen Expressionisten Heinrich Nauen vertreten. „Mit einer Kopie spürt ein Künstler sozusagen einem anderen Künstler nach, es ist eine Übung und eine Begegnung mit der Arbeit des anderen“, erklärt Kuratorin Rochell. Alois van Doornick nahm die Ausstellung zum Anlass, parallel in der Kirche St. Nicolai eine weitere Form des Porträts zu zeigen. Zu sehen sind in der Kirche auf großformatigen Fotos Konsolmasken, das sind steinerne Köpfe, die sich am Ende der sogenannten „herablaufenden Diensten“ der Gewölberippen in St. Nicolai und mehrerer anderer Kirchen rund um Kalkar befinden. Sie sind in einer Höhe von teils 20 Metern kaum erkennbar für den Kirchenbesucher. Ihr Durchmesser beträgt etwa 15 Zentimeter. Van Doornick entdeckte ihre faszinierende Vielfalt „von der dämonischen Fratze über die feinen Leute bis zum Hofnarren“. Jede ist individuell, drückt eine eigene Stimmung aus und gibt Zeugnis aus einer längst vergangenen Zeit, denn sie stammen zum Teil aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Auch in den Räumen des Museums sind sie in einer Videoinstallation zu sehen.