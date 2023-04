Unter staatlicher Kontrolle Cannabisanbau in der Grenzregion – ganz legal

Doch nun will die Politik in Den Haag gegensteuern, um die Lieferketten von Cannabis besser nachverfolgen zu können. Daher steht ein sogenanntes Cannabis-Experiment im Koalitionsvertrag der Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte. So wurden mit Arnheim, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nimwegen, Tilburg und Zaanstad zehn Städte ausgewählt, in denen künftig nur noch Cannabis verkauft werden darf, das in einem Gartenbaubetrieb mit Lizenz produziert worden ist. Hinzu kommt die Metropole Amsterdam mit einem Stadtteil. In Nimwegen gibt es derzeit 13 Coffeeshops, in Arnheim sind es zehn. Vier Jahre lang soll das Projekt dauern. In der Folge will die Politik analysieren, ob die Initiative positive Effekte auf Kriminalität oder Gesundheit der Bevölkerung hatte – und womöglich die Gesetzeslage anpassen.