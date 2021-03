Jubiläum in Kleve : 50 Jahre Städtepartnerschaft

Kleve Die lange Verbundenheit von Kleve und Ronse soll mit Aktionen gewürdigt werden. Eine regelrechte Jubiläumsfeier ist wegen Corona derzeit nicht möglich.

Seit dem 24. März 1971 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Kleve und Ronse. An der Gründung dieser Partnerschaft wirkten seinerzeit unter anderem der Beigeordnete der Stadt Kleve, Pfirrmann, der Bürgermeister der südbelgischen Stadt Ronse, Vanderhoogen, und der Stadtdirektor aus Ronse, Geenens, mit. Das 50-jährige Jubiläum kann pandemiebedingt nicht am Gründungstag gefeiert werden. Bürgermeister Luc Dupont und sein Klever Amtskollege Wolfgang Gebing seien sich aber einig darüber, dass dieses besondere Ereignis durch verschiedene Aktionen im Jubiläumsjahr gewürdigt werden soll, wie die Stadt Kleve nun mitteilte.

Deswegen tauschten sich die Verwaltungsspitzen in diesen Tagen in Form von Videokonferenzen aus, um Pläne für mögliche Zusammenkünfte und einen Festkommers zu schmieden. Die Städtepartnerschaft zwischen Kleve und Ronse sei in den 50 Jahren aktiv betrieben worden, sei es durch Privatpersonen, aber auch durch Vereine, Rat und Verwaltung, etwa durch gegenseitige Besuche im Karneval oder beim jährlichen Fiertelfest in Ronse, so die Stadt.