Amelandlager aus Kellen : Amelandlager feiert Goldjubiläum

Für viele tausend Kinder und Erwachsene, gerade auch im Kreis Kleve, ist Ameland die zweite Heimat. Die westfriesische Insel mit ihren Dörfern Buren, Nes, Ballum und Hollum erfreut sich ganzjährig großer Beliebtheit, besonders in den Sommerferien, wenn dort in zahlreichen Bauernhöfen Ferienfreizeiten ihr Quartier aufschlagen. Für die Pfarrgemeinde St. Willibrord Kellen ist der Urlaub im niederländischen Eiland in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: 50 Jahre Amelandlager! Und gefeiert wird das Jubiläum schon am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche in Kellen mit Dechant Stefan Notz. Anschließend wird im Pfarrheim mit vielen Amelandfahrern, der Gemeinde, Gönnern, Sponsoren und befreundeten Lägern auf ein halbes Jahrhundert Ferienlager angestoßen. Es gibt eine Ausstellung mit zahlreichen Bildern vergangener Ameland-Ferien. „Wir bedanken uns damit für das tolle Engagement von vielen Mitstreitern in den vergangenen 50 Jahren“, sagt Birgit Krake vom Orga- und Amelandteam 2019.