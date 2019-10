50 Jahre KAG : 800 Schüler im Jubiläumsexpress

Kleve Mit 13 Waggons ging es in die ehemalige provisorische Bundeshauptstadt Bonn.

50 Jahre Konrad-Adenauer-Gymnasium – das feiert die Schule eine ganze Woche lang. Am Mittwoch stiegen um 8 Uhr insgesamt 800 Schüler und Lehrer am Emmericher Bahnhof in den „Jubiläumsexpress“. Mit 13 Waggons ging es in die ehemalige provisorische Bundeshauptstadt Bonn. Dort besuchten die Kellener, aufgeteilt in Gruppen, das Haus der Geschichte, den Kanzler-Bungalow, den Drachenfels und das Museum Koenig. Die Idee für den Ausflug anstelle eines normalem Schultags kam von Schulleiter Heinz Bernd Westerhoff. Die Jubiläumswoche wird ihren Höhepunkt am Freitag und Samstag erreichen: Am Freitag ist ab 11 Uhr der offizielle Festakt. Am Samstag spielt ab 19 Uhr zunächst die Big Band. Anschließend wird mit zahlreichen Gästen bunt gefeiert. (cat)

