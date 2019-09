Kleve : SOS-Kinderdorf lädt zum Jubiläum nach Kleve ein

Kleve Festakt und Familientag zum 50. Geburtstag des SOS-Kinderdorfs Niederrhein in Kleve.

(RP) Das SOS-Kinderdorf Niederrhein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Am Freitag, 27. September findet zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ein buntes Familienfest zur Eröffnung des Familienforums Kermisdahl statt. Bei Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken werden die Angebote zwischen Kalkarer Straße und Kermisdahlstraße in der Klever Unterstadt der Nachbarschaft und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.