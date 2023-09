Sommerlandstraße in Bedburg-Hau 44-jähriger Klever verliert Kontrolle über Motorrad und stößt gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (28. September 2023) gegen 17 Uhr an der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Motorrad die Sommerlandstraße in Fahrtrichtung Bedburg-Hau und überholte zwei vor Ihm fahrende Pkws.