42-Jährige aus Kleve schlägt Dieb in die Flucht

Kleve Eine 42-jährige Frau aus Kleve ist am Donnerstag gegen 14.45 Uhr, von einem Unbekannten angegangen worden. Doch sie setzte sich zur Wehr und vertrieb den Angreifer.

Wie die Polizei mitteilt, war sie zu Fuß in einem Park an der Berliner Straße unterwegs, als sich plötzlich ein unbekannte Mann von hinten näherte, an ihr Handgelenk fasste und am Trageriemen ihrer Handtasche riss. Dabei rief er: „Tasche her!“