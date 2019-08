Am Klever Landgericht : Führte Streit um dreckige Toilette zu Messerangriff?

Der Angeklagte soll einem Mitbewohner in Kranenburg zwei Messer in den Bauch gestochen haben. Foto: dpa/Volker Hartmann

Kleve/Kranenburg Ein 41-jähriger Pole muss sich seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Klever Landgericht verantworten.

Zwei Messerstiche in den Bauch hätten einem polnischen Leiharbeiter im Februar dieses Jahres fast das Leben gekostet. In einer Leiharbeiterwohnung an der Großen Straße in Kranenburg war der 39-Jährige mit einem Mitbewohner in Streit geraten – wenig später befand er sich schwerverletzt im Krankenwagen auf dem Weg nach Nimwegen. Dort wurde er durch eine Notoperation gerettet.

Der mutmaßliche Messerstecher, ein 41-jähriger Pole, muss sich seit Mittwoch vor dem Klever Landgericht verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Was genau sich an dem Tatsamstag gegen 18 Uhr im Haus zutrug, muss nun die Schwurgerichtskammer klären.

Info Unterkünfte der Leiharbeiter Zeitarbeitsfirma Sowohl der Angeklagte als auch der Geschädigte im laufenden Prozess sind zur Tatzeit bei einer Zeitarbeitsfirma mit Sitz in Kranenburg beschäftigt gewesen. Unterkunft Diese erhielten sie vom Arbeitgeber unter anderem an der Großen Straße in Kranenburg. Dort wohnten zur Tatzeit in mehreren Häusern Leiharbeiter aus Polen, teilten sich Bad, Wohnzimmer, Küche und teils auch Schlafzimmer. Vorfall Es ist nicht der erste Vorfall in einem der von Leiharbeitern bewohnten Häuser: Im Januar verletzten drei Polen an der Nimweger Straße einen Landsmann schwer.

Der Angeklagte und der geschädigte Zeuge trugen am ersten Prozesstag unterschiedliche Versionen des Tathergangs vor. Laut Angeklagtem, der sich zu Verhandlungsbeginn umfassend einließ, sei er von dem 39-Jährigen und einem weiteren Landsmann in seinem Zimmer beleidigt und geschlagen worden. „Haut ab, ich habe euch nicht eingeladen“, habe er den Männern gesagt, die jedoch nicht gegangen seien, sondern ihn nun mit einem seiner im Zimmer liegenden Messer eingeschüchtert hätten.

Irgendwann, so der Angeklagte, sei dann das Licht im Zimmer ausgegangen – und er habe die Gelegenheit genutzt, um sich selbst zwei Messer aus seinem Besitz zu greifen. Aufs Bett habe er sich geworfen, die Messer vor sich gehalten – und der 39-Jährige habe ihn an den Armen gepackt und hochgezogen. „Dabei hat er sich selbst aufgespießt“, so der 41-Jährige. Der 39-jährige Geschädigte stellte den Vorfall am Mittwoch im Zeugenstand anders dar: „Ich wollte zur Toilette gehen – aber schon wieder war alles bepinkelt. Ich wusste, dass der Angeklagte immer behauptete, ich würde die Toilette vollpinkeln, obwohl er es selber gewesen ist“, so der Zeuge. Zur Rede habe er den Zimmernachbarn gestellt, bis es zu einer Rangelei gekommen sei. „Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, dann schimpfte er irgendwas, sprang hinters Bett und packte sich zwei Messer“, so der Geschädigte.

„Dann passierte alles innerhalb von Sekunden. Er lief auf mich zu und stach mit den Messern von unten nach oben zu“, so der Geschädigte. Warm sei es in seiner Bauchgegend geworden – er habe den Angeklagten noch von sich wegstoßen und das Zimmer verlassen können. Als die Sanitäter eintrafen, sei er nur noch phasenweise bei Bewusstsein gewesen, so der Zeuge. Seine Leber sei bei dem Messerangriff verletzt worden, er habe rund zwei Liter Blut verloren und leide noch heute körperlich und psychisch unter den Folgen der Attacke, erklärte der 39-Jährige.

Bei den mutmaßlichen Tatwaffen handelt es sich um zwei Fleischermesser mit bis zu 20 Zentimeter Länge. Der Angeklagte sowie auch der Geschädigte arbeiteten als Metzger für Leiharbeitsfirmen in den Niederlanden, waren von ihren Arbeitgebern aber in der Grenzgemeinde Kranenburg untergebracht worden.

Regelmäßig habe er Alkohol getrunken und sich auch am Tattag schon morgens 14 Bierdosen im Supermarkt geholt, erklärte der Angeklagte am Mittwoch. Sehr betrunken habe er sich aber zur Tatzeit nicht gefühlt, sagte der 41-Jährige, und sein Trinkverhalten sehe er nicht als problematisch an.