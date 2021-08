Einführung der 3G-Regel : Corona-Testzentren sind weiter gefragt

Kleve Der Kreis Kleve aktualisiert regelmäßig die Liste der Stellen, die solche Bürgertests anbieten. Die ist noch lang. In allen Kommunen lassen sich an den verschiedensten Orten Tests vornehmen, häufig sogar ohne Termin. Ist damit im Oktober Schluss?

Sie gehören zum Bild dieser Corona-Pandemie: Testzentren, die in den vergangenen Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, um die sogenannten Bürgertests anzubieten. Also kostenfreie Antigen-Schnelltests, die für viele Angebote, etwa in der Gastronomie, nötig waren und sind. Mit sinkenden Inzidenzen und Lockerungen der Regeln wurden auch die Testzentren leerer. Mittlerweile steigen die Corona-Zahlen aber wieder – und am 20. August trat in NRW eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft. Damit gilt vielerorts die 3G-Regel: Besucher müssen entweder getestet, genesen oder geimpft sein, um bestimmte Angebote zu nutzen.

Der Kreis Kleve aktualisiert regelmäßig die Liste der Stellen, die solche Bürgertests anbieten. Die ist noch lang. In allen Kommunen lassen sich an den verschiedensten Orten Tests vornehmen, häufig sogar ohne Termin. „Wir haben immer noch 750 bis 1000 Testungen am Tag“, sagt etwa Christian Nitsch vom Anbieter Clivia. Die Zahl sei auch mit Einführung der 3G-Regeln konstant geblieben. Dennoch reagiert man jetzt bei Clivia: Nach einer „Sommerpause“ werden auch wieder die Testzentren in Aldekerk und in Kleve an der Herzogstraße geöffnet. Am 30. August öffnet das Testzentrum an der Herzogstraße, das Testzentrum in der Gaststätte „Zum Alten Rathaus“ in Aldekerk ist seit dem 23. August wieder in Betrieb. „Es geht darum, im Hinblick auf die neuen Herausforderungen aus dem Ruhemodus in den aktiven Modus zurückzukommen“, sagt Nitsch. Beim Testzentrum in der Innenstadt habe man mit 16 bis 20 Uhr wochentags extra Öffnungszeiten gewählt, die an der gastronomischen Realität orientiert sind.