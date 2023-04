Kreis Kleve 39.000 Euro für nachhaltige Projekte

(RP) Der Kreis Kleve schließt das Förderprogramm „2000 mal 1000 Euro für das Engagement“ für das laufende Jahr ab. Alle Fördergelder, die das Land zur Verfügung gestellt hatte, sind mittlerweile vergeben. Insgesamt 39 Vereine, Organisationen, Nachbarschaften und Freundeskreise profitieren von den jeweils 1000 Euro zur Realisierung ihrer Projekte. „Es ist schön, dass 2000 mal 1000 auch in diesem Jahr so großen Anklang gefunden hat. Die Liste der kreisweit eingereichten Projekte liest sich sehr gut“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Vielen Dank an alle, die vor Ort in den Städten und Gemeinden so sinnvolle Projekte für die Gemeinschaft realisieren.“