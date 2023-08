Sparkassenstiftung 36.000 Euro für das Ehrenamt im Kreis Kleve

Völlig entspannte Kaltblüter und strahlende Vereinsvertreter empfingen den Kuratoriumsvorsitzenden Ralf Klapdor und Stiftungsvorstand Michael Wolters, die sich anlässlich der Spendenübergabe mit den Vereinsvertretern über die verschiedenen Projekte austauschen konnten. Einmal mehr zeigte sich, dass die Sparkassenstiftung Kleve bei ihrer Förderung ein offenen Ohr auch für unbekanntere oder kleinere Organisationen hat. So vielfältig und bunt wie die Förderanträge waren, so vielfältig ist auch das kulturelle Leben in der Region – und davon profitieren alle, die hier leben.