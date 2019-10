Leichtathletik : 36. Eurorun macht einen Satz nach vorne

Kranenburg-Nütterden (ove) Die Veranstalter des Euroruns hatten sich zur 36. Auflage ihres Volkslaufes eine Menge vorgenommen: Das im vergangenen Jahr angepasste Konzept sollte gefestigt werden, die Teilnehmerzahlen nochmals steigen.

Mit Erfolg: Vereinsvorsitzender Gerd Aengenheister begrüßte am Sportzentrum Haferkamp 495 Läufer, zuletzt waren es 2018 nur 439 Sportler. Insbesondere die Nachwuchsathleten präsentierten ihr Können: 336 Kinder und Jugendliche gingen an den Start. Sportlicher Höhepunkt des Traditionslaufs war der obligatorische Hauptlauf über zehn Kilometer. Über diese Strecke behielt Dave Mölders vom LV Marathon Kleve mit einer Zeit von 36:90 Minuten die Nase vorne. Die ausführliche Berichterstattung folgt in der morgigen RP-Ausgabe. RP-Foto: mvo