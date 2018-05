Kleve : 339 Einsätze wegen Überflutungen

Foto: Markus van Offern

Kleve Der Starkregen am Dienstagabend hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten rund um Kleve teils bis tief in die Nacht beschäftigt. Am schlimmsten traf es die Kreisstadt selbst. Dort prasselten laut Deutscher Wetterdienst innerhalb einer Stunde bis zu 80 Liter Regen auf einen Quadratmeter.

Während es in allen 16 Kommunen des Landkreises 493 Einsätze gab, bei denen 616 Menschen tätig wurden, entfielen davon 309 auf Kleve.

221 Menschen von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst waren dort im Einsatz. In Kranenburg musste die Feuerwehr 23 Mal tätig werden, in Bedburg-Hau gab es sieben Einsätze, in Kalkar hingegen keinen einzigen. In den sozialen Netzwerken bedankten sich zahlreiche Menschen bei allen Helfern, die stundenlang ihr Bestes gaben, um Keller leer zu pumpen, umgefallene Bäume von den Straßen zu holen und den Verkehr zu regeln.

(cat)