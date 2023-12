Förderung durch Bundesmittel 33,2 Millionen Euro für den Gigabitausbau im Kreis Kleve

(RP) Der Gigabitausbau im Kreis Kleve bekommt durch den Förderbescheid des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Höhe von 33,2 Euro einen weiteren Schub. Durch die Fördermittel sollen rund 8900 so genannte „Graue Flecken“ mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt werden. Grundlage für den am 28. September 2023 gestellten Förderantrag waren ein Kreistagsbeschluss und die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landrat, der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Kleve. Kranenburg hat als einzige Gemeinde im Kreis Kleve einen eigenen Förderantrag gestellt.