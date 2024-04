Lossprechung durch Obermeister 30 neue Gesellen im Kreis Kleve für das Metallhandwerk

29 Junggesellen und eine Junggesellin der Innung für Metallhandwerk des Kreises Kleve feierten in der Lehrwerkstatt am Berufskolleg Kleve ihre Lossprechung. Obermeister Johannes Flinterhoff gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung. Jürgen Dußling aus Kleve sagte als Lehrlingswart: „Für einige von Euch war diese Ausbildung bestimmt ein schwerer Weg, aber egal, wie schwer er war, ihr habt ihn gemeistert. Das Handwerk bietet Euch viele Möglichkeiten in der Fort- und Weiterbildung, geht Euren Weg weiter und nutzt die Chancen.“ Der Lehrlingswart überreichte gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, Klaus von Agris, die Gesellenbriefe an die erfolgreichen Auszubildenden.