Architekturbüro Ader & Kleemann „Wir wollten die architektonische Landschaft mitgestalten“

Das Büro Ader&Kleemann liegt am Rande Kalkars, ein bisschen erhaben über den Feldern und Wiesen zu seinen Füßen sind die Räume in den Hang gebaut. Es geht treppauf, treppab, Besprechungsräume tun sich auf, Büros, Aus- und Einblicke. Die Ausblicke gehen hinaus in den Niederrhein. Die Einblicke zeigen Arbeitsplätze in den Büros, auf Tischen und Regalen und Raumteilern weiße Architektur-Modelle, die ganze Landschaften und Quartiere abbilden, andere, die einzelne Gebäude zeigen. An den Wänden hängen Pläne von Projekten in der Entwicklung. 20 Mitarbeiter stark ist das Büro, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, lebbare, funktionale Architektur zu entwerfen, zu planen und schließlich den Bau so zu leiten, dass er zügig und möglichst reibungslos über die Bühne geht. Zusätzlich arbeiten Teams daran, Wettbewerbe zu gewinnen. Und das seit 30 Jahren: Am 1. Dezember 1993 machten sich Jochen Kleemann und Gunnar Ader selbstständig, nachdem beide an der Universität/Gesamthochschule Essen ihr Diplom gemacht hatten.