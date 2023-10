Die Kripo ermittelt 30 Jahre altes Wohnmobil in Kleve gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag (9. Oktober 2023) auf Dienstag ein Wohnmobil der Marke Fiat, das an der Weyerstege am Fahrbahnrand stand. Bei dem circa 30 Jahre alten Fahrzeug waren viele Kleinigkeiten bereits individuell erneuert worden, wie zum Beispiel eine Dachluke aus Plexiglas, ein zusätzlicher Sicherheitsriegel an der Außentür sowie dicke Metallringe an den Seitenklappen.