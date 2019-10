Schwimmen : CSV mit erfolgreichem Saisonauftakt

Kleve Zur ersten Leistungsüberprüfung konnte der CSV Kleve 1910 e. V. 28 Aktive der Wettkampfmannschaft zum Kurzbahn Sprintmeeting des SC Hellas Wanne - Eickel e. V. melden. Im Hallenbad Südpool in Herne gingen insgesamt Ca: 150 Aktive aus 10 Vereinen aus dem Bereich des SV NRW an den Start.

Überragender Schwimmer des CSV Kleve 1910 e. V. war Yannick van Dijk im Jahrgang 2005. Bei seinen neun Starts bei diesem Wettkampf erzielte er neun persönliche Bestzeiten und konnte immer Platz eins in der Jahrgangwertung erreichen. Max Huth konnte im Jahrgang 2002 vier Siege feiern. Seine zeit über 50m Freistil mit 0:25,80 war zum so frühen Zeitpunkt in der Saison schon die Pflichtzeit für die NRW Kurzbahnmeisterschaften 2019. Im Jahrgang 2007 überzeugte Artur Syrbu mit fünf Goldmedaillen jeweils in persönlicher Bestzeit.