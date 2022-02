Wirtschaft im Kreis Kleve : Tausende Menschen erhalten Hartz IV trotz Job

Kreis Kleve Wenn der Job zum Leben nicht reicht: Im Kreis Kleve sind aktuell 2662 Menschen auf Sozialleistungen angewiesen – obwohl sie eine Arbeit haben.

NGG-Regionalchef Karim Peters spricht von „alarmierenden Zahlen“.Es könne nicht sein, dass so viele Menschen trotz Arbeit zum Jobcenter gehen müssten. „Besorgniserregend ist vor allem der hohe Anteil von Kindern, die unter Armutsbedingungen aufwachsen“, so der Geschäftsführer der NGG-Region Nordrhein. Laut Arbeitsagentur leben bei 1170 Hartz-IV-Aufstockern im Kreis Kleve Kinder im Haushalt. 473 dieser Haushalte werden von Alleinerziehenden geführt – 90 Prozent von ihnen sind Frauen.

Nach Beobachtung des Gewerkschafters sind prekäre Arbeitsverhältnisse eine Hauptursache des Problems: „Wer an der Bäckertheke oder im Restaurant arbeitet und dabei nur einen Mini- oder Teilzeitjob hat, für den wird es am Monatsende sehr eng.“ Zwar sei es kürzlich gelungen, im NRW-Gastgewerbe Lohnerhöhungen im zweistelligen Bereich zu erzielen. Allerdings müssten sich die Unternehmen auch an ausgehandelte Tarifverträge halten, fordert Peters. „Die von der Bundesregierung geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde ist ein wichtiger erster Schritt, um Niedriglöhne auf dem ganzen Arbeitsmarkt einzudämmen.“ Es komme aber auch darauf an, dass Arbeitgeber mehr sozialversicherungspflichtige Stellen anböten – statt unsichere Jobs mit nur wenigen Wochenstunden, wie sie für Aufstockende die Regel seien.